Специалисты АО «Харьковоблэнерго» выполнили в Харькове ряд мероприятий, которые позволили улучшить надежность и качество электроснабжения, а также подготовить электрические сети к прохождению осенне-зимнего периода.

Как сообщили на предприятии, для этого было отремонтировано электрооборудование на энергообъектах, обновлены кабельные сети, воздушные линии и подстанции, проведена расчистка зеленых насаждений под воздушными линиями электропередачи.«Реализованные мероприятия позволили снизить потери электроэнергии, а также обеспечить поддержание уровня напряжения и загрузки элементов сети в пределах допустимых значений. Особенно это важно при прохождении пиковых зимних нагрузок», – отметили в облэнерго.Среди работ, которые были выполнены в Харькове: реконструкция участка двухцепной высоковольтной линии 35 кВ в Слободском районе (пр. Гагарина, 100), техническое переоснащение ВЛ 35 кВ «Безлюдовка – Заря» в Основянском районе (пр.Гагарина, 354), реконструкция кабельных линий 6 кВ в Холодногорском районе (ул. Лагерная, в ул. Баррикадная, пер. Куряжанский), техническое переоснащение ВЛ 110 кВ «Залютино – Каштановая», техническое переоснащение ТП (РП) с установкой системы «Альтра-АСК» в Шевченковском районе (ул. Литературная, ул. Балакирева), техническое переоснащение ПС 110/6 кВ «Сокольники» (ул. Сокольническая, 10).Напомним, реконструкцию энергосетей в Харькове проводят в рамках инвестиционной программы «Харьковоблэнерго» на текущий год. На сегодня инвестиционная программа предприятия выполнена на 80,3%. В реализацию всех мероприятий было инвестировано 225,2 млн. грн. из запланированных 280,4 млн. грн.