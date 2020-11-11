Соответствующие петиции были зарегистрированы на сайте городского совета.На сайте электронных петиций жители Харькова зарегистрировали обращения к городским властям, с требованием пересмотреть конструкцию "островков безопасности" и работе светофоров на подобных участках дороги.
Так, Виктор Малыхин обратился к горсовету с просьбой пересмотреть стандарты технического обустойства "островка безопасности", чтобы он в полной мере соответствовал своему названию и был оборудован отбойниками способными защитить пешеходов.
Еще один харьковчанин Андрей Губарев требует пересмотреть логику включения светофоров и предоставить возможность пешеходам пройти через всю дорогу, а не до только до островка, где посреди проезжей части людям приходится ждать возможности идти дальше.