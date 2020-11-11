События В Харькове ДТП на Холодногорской спровоцировало автомобильную пробку (видео) Вечерний Харьков 11:43 514 Об этом сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА". Читайте также Журналисты выяснили мнение харьковчан по поводу карантина выходного дня (видео) Налог на недвижимость будут платить все? Только в ноябре на Харьковщине можно поймать трофейного судака БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Журналисты выяснили мнение харьковчан по поводу карантина выходного дня (видео) События 13:34 Лента новостей Журналисты выяснили мнение харьковчан по поводу карантина выходного дня (видео) 13:34 Налог на недвижимость будут платить все? 13:12 Только в ноябре на Харьковщине можно поймать трофейного судака 12:54 «SOS!»: как в харьковской больнице лечат больных коронавирусом (фото) 12:32 В Минздраве назвали симптомы легкого течения COVID-19 12:13 Из-за аварии на проспекте Науки харьковчане требуют власти обеспечить безопасность пешеходов 11:50 В Харькове ДТП на Холодногорской спровоцировало автомобильную пробку (видео) 11:43