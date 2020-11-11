Минздрав назвал симптомы легкого течения COVID-19. Их перечислил глава ведомства Максим Степанов на брифинге в среду, 11 ноября.

Степанов говорит, что симптомом является также повышение температуры до 38 градусов, но она контролируется. Когда при приеме жаропонижающих препаратов, сразу снижается температура.- Характеризуется легким течением насморка, кашля, без признаков дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений), отсутствием желудочно-кишечных проявлений, изменений психического состояния, - пояснил министр.