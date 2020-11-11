В сети появились жуткие фото 22-й областной инфекционной больницы в Харькове, в которой лечат пациентов, инфицированных коронавирусом.

Фото опубликовали в Telegram-канале Купянск Новости.На фото видно, что в палатах и санузлах отсутствует ремонт.Один из пациентов больницы заявил, что в больнице работает «одна медсестра на 60 человек».«Медсестры тогда получали 6000 в месяц и их тогда уже не хватало, у нас была одна медсестра на 60 человек», — написал пациент.По его словам, медсестра пять дней одним шприцом колола лекарства женщине.«У меня медсестричка попросила шприц, так как в соседней палате лежала бабушка и она ей 5 дней одним шприцом колола лекарства, пока не погнулась игла. Все потому что у этой бабушки не было денег на новые шприцы», — рассказал очевидец.