Удочка вместо билета в кино – во время пандемии коронавируса лучшим времяпрепровождением в выходные дни может стать рыбалка. Тем более что ноябрь – лучший месяц для ловли щуки, уклеи и яза, а также трофейных судаков. Только обходите стороной зимовальные ямы.

Изменение погоды сказывается на поведении рыбы

Обходите стороной зимовальные ямы

Добыча может влететь в копеечку

По словам специалистов управления Госрыбагентства в Харьковской области, ноябрь – хороший месяц для ловли щуки, уклеи, яза. Также неплохо клюют плотва, толстолобик, карп, судак, голавль, окунь, красноперка и пескарь.Осенью начинается жор щуки.– После того как спала летняя жара и перед тем как начались заморозки, водный хищник начинает активно охотиться и отъедаться. Осенний щучий жор, в отличие от весеннего преднерестового и летнего посленерестового, – длительный и довольно стабильный. При этом лучше всего осенью щука клюет на осенних зорях, к утру клев усиливается. Именно этого момента многие рыболовы ждут целый год, – рассказывают специалисты.Начиная с октября наступает жор судака – самый продолжительный в году. Причем самую крупную рыбу можно выудить именно в ноябре.– Жор судака продолжается весь октябрь и до середины ноября, – говорят в рыбагентстве, – Конечно, такого клева как в преднерестовый период, вы не увидите, но если грамотно определить местонахождение судака, то поймать его не составит труда. В октябре можно ловить судака как на джиговые приманки, так и на поролоновых, пенополиуретановых рыбок, а также тяжелые колеблющиеся блесны. В ноябре клев судака уже стихает, но следует отметить, что в этом месяце можно поймать наиболее крупные экземпляры судака, особенно за неделю до ледостава. Судак как будто чувствует этот момент и за эту неделю можно выудить хорошего судака. Многие рыболовы, видя, что к ноябрю клев прекращается, убирают удочки до весны. Но как раз в ноябре и можно рассчитывать на ловлю трофейных судаков.Осенью судак держится низин рек и, в отличие от красной рыбы, не идет в ямы на зимовку, а наоборот – собирается в густые стаи на глубине до двух метров и ждет нужного времени, чтобы отправиться в реку. В теплую зиму судак постоянно движется вверх по течению. Если же зима выдалась суровой, то он берет только во время оттепелей. Время весеннего хода судака приходится на начало или середину марта; в конце марта и начале апреля идет запоздалый судак, вместе с лещом. Практически всю зиму судак проводит на глубине, в ямах, за исключением особей, населяющих низовья рек.При этом специалисты отмечают, что резкое изменение погоды с тепла на холод сказывается на поведении рыбы.– В переходный период вся мирная рыба становится не такой подвижной, как летом, и пытается скрыться на глубине. Чего не скажешь о хищниках: у них, наоборот, наступает время особой активности, – говорят в рыбагентстве. – До ледостава хорошо работают практически все летние снасти: поплавковая, донная, фидер и другие.Отправляясь на рыбалку, не забывайте, что с 1 ноября лов рыбы в зимовальных ямах запрещен. Запрет распространяется как на промышленный, так и любительский лов и действует вплоть до весеннего нерестового периода. Любительская рыбалка разрешена лишь за пределами зимовальных ям.– Массовое скопление рыбы – естественное природное явление, которое бывает только два раза в году: весной во время нереста и поздней осенью, когда рыба собирается возле зимовальных ям. В этот период очень опасен браконьерский незаконный вылов – массовое уничтожение рыбы, – говорят в Ассоциации рыболовов Украины – С наступлением холодов в водоемах происходят изменения, которые влияют на поведение водных биоресурсов. У рыбы резко понижается активность, практически полностью прекращается потребление пищи, снижается частота сердечных сокращений, замедляются реакции на раздражители. В это время рыба очень уязвима, поэтому она собирается в стаи и идет на зимовку в зимовальные ямы. Чтобы сберечь рыбные ресурсы, объявляется запрет на вылов рыбы.С местонахождением зимовальных ям на Харьковщине можно ознакомиться на сайте Госрыбагентства – там размещены онлайн-карты, где информация отображена в максимально удобном и понятном формате. Находясь непосредственно на водоеме, человек может открыть карту и понять, в какой зоне рыболовства он находится, где начинаются и заканчиваются границы запрещенных участков, не попал ли он в запрещенную зону.За нарушение правил рыболовства предусмотрено наказание – от штрафа до уголовной ответственности. Кроме штрафа за незаконный вылов, начисляется сумма нанесенного ущерба за каждую выловленную рыбу. Например: судак – 510 грн, сом – 425 грн, форель – 340 грн, щука – 340 грн, сазан (карп) – 306 грн, белый амур – 255 грн, толстолобик – 255 грн, жерех – 255 грн, рыбец – 255 грн, лещ – 170 грн, линь – 119 грн, красноперка – 68 грн, подуста- 34 грн, карась – 17 грн и т.д.Если вы стали свидетелем незаконного вылова, не оставайтесь равнодушным – сообщайте об этих фактах в природоохранные и правоохранительные структуры. В частности, о нарушениях можно сообщать на всеукраинскую бесплатную горячую линию Госрыбагентства: