В соцсетях развернулась дискуссия — новый Налоговый кодекс может обязать владельца квартиры в хрущевке платить до 100 тысяч налога за недвижимость в год. Быстро выяснилось, что авторы проекта допустили опечатку, из-за чего в расчетах потенциальных плательщиков оказалось несколько лишних нулей. Тем не менее, проект действительно предполагает перемены для украинцев.

Налог могут привязать к стоимости жилья

С новым подходом согласны не все

Налоги никогда не будут социально справедливыми

Кто останется в выигрыше