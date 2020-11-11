По состоянию на 11 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 32 808 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 44 948 случаев заболевания COVID-19, 32 733 человека находятся под медицинским наблюдением, 11 603 пациента выздоровели, 612 – умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 11 ноября в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 489 808 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 8 947 человек умерли, 221 459 - выздоровели.