Студент военно-юридического института Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Ростислав Мительский скончался, получив ранение в голову в ходе перестрелки в Першотравенске Днепропетровской области.

В университете сообщили, что студент третьего курса случайно оказался на месте перестрелки.Как пишет Мост-Днепр со ссылкой на близких Ростислава, парень скончался утром 11 ноября, пробыв в коме несколько дней. В ночь с 6 на 7 ноября возле одного из развлекательных заведений Першотравенска между группой мужчин возникла драка на почве неприязненных отношений, и они открыли стрельбу. В результате пострадали четыре человека, среди них - и харьковский студент.На сегодняшний день еще двое пострадавших находятся в больнице, им потребуется долгая реабилитация. У четвертого пострадавшего серьезные проблемы с ногой, он нуждается в донорской крови.В ГУ Нацполиции Днепропетровской области рассказали, что полицейские установили личности мужчин, причастных к стрельбе. Все они жители Першотравенска в возрасте от 27 до 37 лет. Полиция проводит мероприятия для установления их местонахождения и задержания.Как пишет Kharkiv Today, Ростислав Мительский был мастером спорта по казацкому двобою, призером чемпионатов и кубков Мира и Европы, победителем всеукраинских чемпионатов и турниров по кикбоксингу.