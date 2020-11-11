В Боровой без вести пропала школьница. Сотрудники Боровского отделения полиции устанавливают местонахождение Юлии Белик, 2006 года рождения.

Девочка 10 ноября ушла из школы в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась. Ее приметы: рост около 165 см, среднего телосложения, темно-русые волосы. Была одета в синие джинсы, черный свитер с изображением котов, черную шапку, черную куртку, кроссовки с белой подошвой.Если у вас есть информация о пропавшей, пожалуйста, сообщите по телефонам:, или другим удобным для вас способом.