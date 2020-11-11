11 ноября в областную детскую инфекционную больницу поступило 370 концентраторов, которые позже распределят по медицинским учреждениям области.

По информации ХОГА, до конца недели все концентраторы будут распределены и установлены.Всего область получила 120 кислородных концентраторов на одного пациента и 250 - на двух пациентов.После того, как все кислородные концентраторы будут введены в эксплуатацию, процент коек, обеспеченных доступом к кислороду, составит более 50%.Директор Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы Дмитрий Кухар рассказал, что эти концентраторы при необходимости можно подключать и к ИВЛ-аппаратам, работающим на кислороде низкого давления.