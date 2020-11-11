Для возврата ошибочно или излишне уплаченных налогов можно подать заявление онлайн, воспользовавшись сервисом «Е-возврат». Об этом сообщается на Facebook-странице Государственной налоговой службы.

Налогоплательщики могут в режиме 24/7 дистанционно подать заявление на возврат средств через электронный кабинет в три клика, отмечают в ГНС.В главном меню электронного кабинета налогоплательщика необходимо в разделе "Заявления, запросы для получения информации" из предложенного списка выбрать форму "Заявления о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени" (F1302001 – для физических лиц и J1302001 – для юридических лиц).После заполнения предложенных реквизитов заявление необходимо сохранить, подписать и отправить в территориальный орган ГНС.Возврат ошибочно или излишне уплаченных средств возможен в течение 1095 дней со дня уплаты при условии отсутствия у плательщика налогового долга.За десять месяцев этого года сервисом "Е-возврат" воспользовались 249 тыс. налогоплательщиков, из которых 128 тыс. подали заявления на возврат средств и 121 тыс. граждан задекларировали право на возврат налоговой скидки по декларациям об имущественном состоянии и доходах.Территориальные органы ГНС обработали 183 тысячи заявлений, по которым сформированы и переданы в Госказначейство электронные выводы на сумму 5,7 млрд грн. Также в органы Госказначейства направлены электронные сообщения на возвращение налоговой скидки на сумму 311 млн грн.В августе 2019 года налоговики сообщили, что в Украине изменился адрес электронной кабинета налогоплательщика. Тогда же стало известно, что зайти в электронный кабинет можно по ссылке cabinet.tax.gov.ua. В то же время, пока идет процесс реорганизации Государственной фискальной службы в Государственную налоговую службу, продолжает действовать старый адрес электронного кабинета (cabinet.sfs.gov.ua).Напомним, в конце августа 2019 году в Украине началась реорганизация Государственной фискальной службы с ее разделением на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу.