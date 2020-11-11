Россия приняла решение о закрытии торговых представительств в Украине и в Литве.

Об этом говорится в постановлении на сайте правительства РФ. Соответствующее постановление 7 ноября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство РФ постановляет: ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике, торговое представительство Российской Федерации в Украине", - говорится в постановлении.При этом Россия учредила торговое представительство в СирииОтмечается, что сейчас у РФ есть торгпредставительства в 58 странах.Как сообщалось, в первом полугодии 2020 года оборот торговли между Украиной и Россией сократился на 46% и составил 3,545 миллиарда долларов.