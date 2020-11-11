Машина давно перестала быть предметом роскоши. Сегодня это удобное средство передвижения, инструмент для заработка, путешествий.

размер, форма, качество кресел;

возможности управления, регулировки;

электронная начинка автомобиля;

количество мест для пассажиров;

наличие дополнительных опций.