Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск Национального аэрокосмического университета имени Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» к Коммунальному предприятию «Харьковские тепловые сети» о взыскании более 1 млн 800 тыс. грн задолженности с учетом штрафных санкций по договору поставки тепловой энергии.

Между Национальным аэрокосмическим университетом имени Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» и КП «Харьковские тепловые сети» был заключен договор о поставках тепловой энергии.Университет выполнил свои обязательства по договору и в отопительный период поставил ответчику тепловую энергию в полном объеме в соответствии с нормативной мощностью систем отопления субпотребителей с ноября 2019 года по апрель 2020 года. Однако, за поставленную тепловую энергию Коммунальное предприятие не рассчиталось.«Согласно условиям договора, потребитель несет ответственность за несвоевременное выполнение расчетов за тепловую энергию – начисляется пеня в размере 0,5% надлежащей к уплате суммы за каждый день просрочки»,– объяснили в пресс-службе суда.Суд проверил расчеты, осуществленные истцом по начислению штрафных санкций за несвоевременное выполнение условий договора, и решил иск удовлетворить, взыскать в пользу Национального аэрокосмического университета имени Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» сумму задолженности в размере более 1 млн 800 тыс. грн.