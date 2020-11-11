На 66-м году ушел из жизни Борис Бабынкин - хирург высшей категории, врач-уролог, заведующий приемным отделением ГУ "Институт общей и неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева НАМН Украины". Он скончался 10 ноября.

Коллектив Института выразил соболезнования родным и близким покойного.«Память о Борисе Ивановиче Бабынкине, хирурге и прекрасном человеке, навсегда останется в наших сердцах», - говорится в соболезновании.Как сообщила на своей странице в Facebook волонтер Наталья Попова, Борис Бабынкин умер от осложнений, вызванных COVID-19.Борис Бабынкин родился 17 февраля 1954 года в г. Баку-Сурхани (Азербаджан). В 1976 году окончил Харьковский Национальный Медицинский Университет по специальности "Лечебное дело". С 1979 года работал в ГУ "Институт общей и неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева НАМН Украины", с 1982 года заведовал приемным отделением учреждения. За самоотверженный труд был награжден грамотой президиума Национальной Академии Медицинских Наук Украины.