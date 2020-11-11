В случае локдауна, то есть жесткого карантина возможны два варианта развития событий. Замминистра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает ограничение пользования общественным транспортом.

Как сообщил Виктор Ляшко в ответ на запрос Liga.Life , ситуация в Украине сейчас тревожная, а зимой будет напряженной.– Особое беспокойство вызывает динамика заболеваемости в европейских странах. Многие страны уже пошли на локдаун, – отмечает замминистра.По его мнению, только соблюдение санитарных норм может сдержать дальнейшее распространение пандемии. Если же ситуация станет критической и придется вводить жесткие ограничения, то среди запретов рассматривается и ограничение работы общественного транспорта. Есть два варианта.– Первый – это ограничение работы общественного транспорта. Второй – запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт. Сегодня сложно прогнозировать, но такой вариант не исключается, – говорит Виктор Ляшко.Что касается работы детсадов и обучения учащихся начальных классов, то Минздрав не планирует их закрывать в красной карантинной зоне.