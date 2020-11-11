Авокадо прекрасно сочетается с помидорами, тунцом, курицей, креветками, виноградом, киви, апельсинами. Для салатов обязательно выбирайте спелый плод. Перед Приготовлением очистите его от кожуры и косточки, советуют эксперты Lifehacker.Салат с помидорами и огурцами
Ингредиенты:
– 6 средних помидоров;
– 2–3 средних огурца;
– 2 авокадо;
– 0,5 красной луковицы;
– 0,5 пучка петрушки;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– соль — по вкусу;
– молотый черный перец — по вкусу.
Приготовление: нарежьте помидоры, огурцы и авокадо крупными кусочками, а лук — тонкими полосками. Добавьте рубленую петрушку, масло, лимонный сок, соль и перец и перемешайте.
Салат с курицей и кукурузой
Ингредиенты:
– 2 обжаренные или запеченные куриные грудки;
– 2 авокадо;
– 0,25–0,5 красной луковицы;
– 100 г консервированной кукурузы;
– несколько веточек петрушки;
– 2 столовые ложки лаймового или лимонного сока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль — по вкусу;
– молотый черный перец — по вкусу.
Приготовление: нарежьте остывшее мясо произвольными кусочками или разберите на волокна. Нарежьте авокадо и лук небольшими кубиками. Добавьте к подготовленным ингредиентам кукурузу, рубленую петрушку, цитрусовый сок, масло, соль и перец. Хорошенько перемешайте салат.
Салат с креветками и помидорами
Ингредиенты:
– 2 зубчика чеснока;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– 250 г очищенных креветок;
– 200 г помидоров черри;
– 1 авокадо;
– 100 г смеси салатных листьев;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– соль — по вкусу;
– молотый черный перец — по вкусу.
Приготовление: раздавите чеснок плоской стороной ножа. Разогрейте в сковороде половину масла, выложите туда чеснок и креветки. Обжаривайте креветки, помешивая, около 5 минут. Затем переложите их на салфетку, чтобы стек лишний жир.
Разрежьте помидоры пополам, нарежьте авокадо крупными кусочками и порубите салатные листья. Добавьте к ингредиентам остывшие креветки. Заправьте салат смесью оставшегося масла, лимонного сока, соли и перца.
Салат с яйцами
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 1 авокадо;
– 0,25–0,5 красной луковицы;
– несколько перьев зеленого лука;
– несколько веточек петрушки;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– соль — по вкусу;
– молотый черный перец — по вкусу.
Приготовление: сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте яйца крупными кусочками, а авокадо и красный лук — мелкими кубиками. Измельчите зеленый лук и петрушку. Добавьте к подготовленным ингредиентам майонез, лимонный сок, соль и перец и тщательно перемешайте.
Салат с тунцом и огурцами
Ингредиенты:
– 2 средних огурца;
– 3 авокадо;
– 1 красная луковица;
– 300 г консервированного тунца;
– 0,5 пучка петрушки;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль — по вкусу;
– молотый черный перец — по вкусу.
Приготовление: нарежьте огурцы тонкими полукружочками, авокадо — тонкими дольками, а лук — небольшими полосками. Слегка разомните рыбу вилкой и выложите к подготовленным ингредиентам.
Добавьте рубленую петрушку, лимонный сок, масло, соль и перец и хорошенько перемешайте.