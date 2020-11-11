Авокадо прекрасно сочетается с помидорами, тунцом, курицей, креветками, виноградом, киви, апельсинами. Для салатов обязательно выбирайте спелый плод. Перед Приготовлением очистите его от кожуры и косточки, советуют эксперты Lifehacker.

Ингредиенты:– 6 средних помидоров;– 2–3 средних огурца;– 2 авокадо;– 0,5 красной луковицы;– 0,5 пучка петрушки;– 2 столовые ложки растительного масла;– 2 столовые ложки лимонного сока;– соль — по вкусу;– молотый черный перец — по вкусу.Приготовление: нарежьте помидоры, огурцы и авокадо крупными кусочками, а лук — тонкими полосками. Добавьте рубленую петрушку, масло, лимонный сок, соль и перец и перемешайте.Ингредиенты:– 2 обжаренные или запеченные куриные грудки;– 2 авокадо;– 0,25–0,5 красной луковицы;– 100 г консервированной кукурузы;– несколько веточек петрушки;– 2 столовые ложки лаймового или лимонного сока;– 2 столовые ложки оливкового масла;– соль — по вкусу;– молотый черный перец — по вкусу.Приготовление: нарежьте остывшее мясо произвольными кусочками или разберите на волокна. Нарежьте авокадо и лук небольшими кубиками. Добавьте к подготовленным ингредиентам кукурузу, рубленую петрушку, цитрусовый сок, масло, соль и перец. Хорошенько перемешайте салат.Ингредиенты:– 2 зубчика чеснока;– 4 столовые ложки оливкового масла;– 250 г очищенных креветок;– 200 г помидоров черри;– 1 авокадо;– 100 г смеси салатных листьев;– 2 столовые ложки лимонного сока;– соль — по вкусу;– молотый черный перец — по вкусу.Приготовление: раздавите чеснок плоской стороной ножа. Разогрейте в сковороде половину масла, выложите туда чеснок и креветки. Обжаривайте креветки, помешивая, около 5 минут. Затем переложите их на салфетку, чтобы стек лишний жир.Разрежьте помидоры пополам, нарежьте авокадо крупными кусочками и порубите салатные листья. Добавьте к ингредиентам остывшие креветки. Заправьте салат смесью оставшегося масла, лимонного сока, соли и перца.Ингредиенты:– 3 яйца;– 1 авокадо;– 0,25–0,5 красной луковицы;– несколько перьев зеленого лука;– несколько веточек петрушки;– 2 столовые ложки майонеза;– 1 чайная ложка лимонного сока;– соль — по вкусу;– молотый черный перец — по вкусу.Приготовление: сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте яйца крупными кусочками, а авокадо и красный лук — мелкими кубиками. Измельчите зеленый лук и петрушку. Добавьте к подготовленным ингредиентам майонез, лимонный сок, соль и перец и тщательно перемешайте.Ингредиенты:– 2 средних огурца;– 3 авокадо;– 1 красная луковица;– 300 г консервированного тунца;– 0,5 пучка петрушки;– 2 столовые ложки лимонного сока;– 2 столовые ложки оливкового масла;– соль — по вкусу;– молотый черный перец — по вкусу.Приготовление: нарежьте огурцы тонкими полукружочками, авокадо — тонкими дольками, а лук — небольшими полосками. Слегка разомните рыбу вилкой и выложите к подготовленным ингредиентам.Добавьте рубленую петрушку, лимонный сок, масло, соль и перец и хорошенько перемешайте.