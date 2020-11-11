Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

В ближайшие дни ничто не сможет омрачить вам жизнь. Остается надеяться, что после всего пережитого не будет болеть голова. Завтра первейшим из врагов для вас будут эмоции. Не позволяйте им завладеть вами.Эти дни лучше провести вдвоем. А с кем — выбирать вам. Выберете правильно — запомните веселые деньки надолго. Завтра желательно быть предельно аккуратным во всем – это очень важно.Не теряйте ни минуты. Эти дни настолько хороши, что потеря времени – непростительное расточительство. Завтра будут удачны всевозможные партнерские связи – как делового, так и личного характера.Сейчас самое время сделать первый шаг к тому, о чем мечтаете. Одного только желания недостаточно для исполнения мечты. Завтра сто раз подумайте, прежде чем переходить к решительным действиям.Над вашими шутками смеяться не будут. Однако это еще не предмет для огорчения – немного позже посмеетесь вы. Завтра не стоит сидеть сложа руки, иначе сокровенное желание не сбудется.Будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон упадет на ваши плечи. Завтра вас будут переполнять эмоции, однако вы не можете себе позволить взорваться. Ищите выход.Вы склонны искать себе оправдание, хотя вас никто ни в чем и не обвиняет. Завтра вы будете твердо представлять, что хотите получить в результате своих трудов. Получите желаемое, если не будете сомневаться.Самым верным союзником будет терпение. Ряд препятствий, которые, возможно, хотелось бы форсировать немедленно, через некоторое время уберутся сами. Завтра придется пойти на компромисс.Ничто не будет стоять между вами и исполнением желаний. Главное из достоинств — способность посмеяться над собой. Если вы когда-нибудь будете писать мемуары, то завтрашний день наверняка в них попадет.Может показаться, что, кроме вас, никто ничего не делает. Одно из двух: либо так оно и есть, либо вы работаете слишком много. Завтра понадобятся немалые усилия, чтобы подвигнуть себя на активные действия.Вы можете испытать двойственные чувства. С одной стороны, будет манить возможность расслабиться, с другой — толкать в бок чувство долга. Завтра будете на редкость нетерпеливы.Прежде чем отправляться в путешествие по неизведанным мирам, постарайтесь завершить неотложные дела. Жизнь сложна, но прекрасна, и завтра у вас будет повод убедиться в этом. Ответы на вопросы найдутся сами.