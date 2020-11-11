11 ноября под стенами областной администрации состоялся митинг против карантинных ограничений.

У здания Харьковской областной государственной администрации прошла акция работников заведений общественного питания, которые категорически не согласны с введенными правительством и руководством региона ограничениями, связанными с карантином.По мнению протестующих, карантинные ограничения несут угрозу уничтожения их бизнеса и являются имитацией реальной борьбы с пандемией.Напомним, что учитывая "красную зону" карантина в Харькове, накануне было принято решение ограничить работу ряда заведений, включая кафе и рестораны. Им запретили работать после 22:00.