Карантин выходного дня в Украине будет действовать до 31 декабря.Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в Минздраве
«Карантин выходного дня будет с 00 часов субботы до 00 часов понедельника. Срок, как и весь карантин, пока до 31 декабря», — сказал собеседник издания.
По его словам, решение о карантине выходного дня до 31 декабря уже есть, однако его пока не оформили постановлением.
Источник заявил, что вопрос продления карантина выходного дня после нового года будет зависеть от эпидситуации.
В среду, 11 ноября, Кабинет министров проголосовал за введение в Украине карантина выходного дня. Он начнет действовать с этих выходных 14−15 ноября до конца месяца.
За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 489 808 человек, из них 221 459 выздоровели, летальных случаев — 8947.
Карантин выходного дня в Украине — что нужно знать
- начнется 14−15 ноября,
- будет действовать с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника.
Запрещено:
- проведение массовых, культурных, религиозных, концертных мероприятий с участием более 20 человек;
- прием посетителей заведениями общественного питания, но с возможностью работы на вынос;
- работа торговых центров и других; развлекательных заведений;
- работа фитнес-центров и бассейнов;
- работа учреждений культуры за исключением субъектов хозяйствования, которые занимаются кинопроизводством;
- работа субъектов хозяйственной деятельности и бытового обслуживания.
Разрешено:
- работа продуктовых магазинов, аптек, заправок (без зон питания), ветеринарных аптек;
- работа заведений торговли, 60% площади которых занимают продуктовые магазины;
- предоставление финансовых услуг, деятельность финансовых учреждений, деятельность по инкассации и перевозке валютных ценностей;
- работа операторов почтовой связи;
- деятельность по ремонту и техобслуживанию транспорта;
- деятельность по техобслуживанию регистраторов, расчетных операций, деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий, предметов личного употребления.