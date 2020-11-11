Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Терміново! У Харківській області катастрофічно не вистачає донорів та донорської крові! На сьогоднішній день Харківський обласний центр служби крові заготовляє крові вдвічі менше від потреб. Кров та її компоненти потрібні в першу чергу лікарням невідкладної допомоги, хірургічним відділенням, пологовим будинкам, онколоічнохворим. Якщо ситуацію не виправити найближчим часом, пацієнти в лікарнях області, для яких гемотрансфузія єдина можливість порятунку, залишаться без допомоги.Інна Саріогло, фахівець по роботі зі ЗМІ ХОЦСК,», сказано в сообщении канала.