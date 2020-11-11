Водители грубо нарушали ПДД и пытались скрыться от правоохранителей.

Как сообщили в пресс-службе областного главка, правонарушителей полицейские обнаружили в поселках Песочин и Докучаевское во время ночного патрулирования.Так, 10 ноября полицейские офицеры Песочинской ОТГ заметили автомобиль «Mitsubishi Pajero», который грубо нарушал правила дорожного движения, не реагировал на требование остановиться и пытался скрыться от правоохранителей. После остановки транспортного средства полицейские выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, угрожал физической расправой и пытался ударить полицейского. На 53-летнего правонарушителя вынесли постановления за отказ предоставить документы и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.В тот же день, в поселке Докучаевское 34-летний нетрезвый водитель автомобиля «КИА» не справился с управлением, сбил столб и скрылся с места происшествия. Полицейские офицеры общины Роганской ОТГ установили личность правонарушителя и разыскали его. В отношении водителя собраны материалы по четырем статьям Кодекса про административные правонарушения, включая езду в нетрезвом состоянии.