В суд направлены материалы в отношении руководителя одного из коммунальных предприятий и директора частного предприятия по факту растраты бюджетных средств в крупных размерах.

Согласно материалам следствия, руководитель коммунального предприятия, которое занимается ремонтом жилых домов на территории Харькова, заключил договор о проведении подрядчиком ремонтных работ, за что на счета фирмы было перечислено почти 1,4 миллиона гривен. Однако, как установили правоохранители, фактически все работы выполнялись работниками коммунального предприятия. Таким образом, государству в лице Харьковского городского совета нанесен материальный ущерб на указанную сумму.На данный момент следователи уже передали в суд обвинительное заключение в отношении чиновника и руководителя компании-подрядчика. Если их вина будет доказана в суде, мужчин ждет наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.