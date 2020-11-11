Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

10 ноября пиротехники Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области провели работы по обследованию территории области для выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Работы по разминированию проводились на территории Харьковского, Балаклейский, Изюмского и Дергачевского районов области.Всего было выявлено 41 боеприпас, из которых 22 артснаряда разного калибра, 3 минометные мины калибра 50 мм, 15 ручных гранат, и оружейную гранату. Все опасные находки были вывезены на специальную подрывную площадку и уничтожены.