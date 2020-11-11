События Как у детей протекает коронавирусная инфекция COVID-19 Анна Почапская 20:09 164 Эксклюзив журналистов телеканала "р1". Читайте также За сутки в Харьковской области нашли более 40 боеприпасов Второй мировой войны Под Харьковом патрульные задержали двух пьяных водителей На Героев труда столкнулись две иномарки (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ За сутки в Харьковской области нашли более 40 боеприпасов Второй мировой войны События 21:30 Лента новостей За сутки в Харьковской области нашли более 40 боеприпасов Второй мировой войны 21:30 Под Харьковом патрульные задержали двух пьяных водителей 21:00 На Героев труда столкнулись две иномарки (видео) 20:44 Харьковские чиновники предстанут перед судом за растрату 1,4 миллиона гривен 20:30 Как у детей протекает коронавирусная инфекция COVID-19 20:09 В Харькове представители ресторанного бизнеса вышли на пикет (видео) 20:00 В Харькове насмерть сбили пешехода 19:26