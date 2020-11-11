Депутат горсовета и правозащитник рассказал об обстоятельствах дела.

Напомним, что 7 ноября на проспекте Науки 22-летний водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.На данный момент, по словам Игоря Черняка, мужчину уже выписали из больницы, однако в тяжелом состоянии остаются мальчик и женщина, которая находится в коме.