Регион на втором месте в стране по количеству выявленных случаев инфекции.

Согласно данным системы мониторинга СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 521 новый случай коронавирусной инфекции. 1034 - выздоровели, 11 - скончались.Так, по состоянию на 12 ноября, за время пандемии в регионе всего было зарегистрировано 45469 случаев COVID-19, что на 2124 случаев меньше чем в Киеве, который лидирует по количеству выявленных случаев. Также Харьковская область занимает третье место в стране по количеству летальных случаев с COVID-19 (616 случаев), а по количеству выздоровевших (13071) - лишь пятое.