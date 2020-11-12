15-летняю девушку с травмами госпитализировали в больницу.Вечером, 11 ноября, на улице Шевченко автомобиль "Nissan Micrа" сбил девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Как сообщают в пресс-службе областного главка, подросток с телесными повреждениями госпитализирована в одну из харьковских больниц.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отделения полиции. В настоящее время следователи выясняются все обстоятельства ДТП.
Напомним, что ранее, 7 ноября, на проспекте Науки 22-летний водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.