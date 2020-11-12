Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Победы, 61 (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 20 (стояк), ул. Ахсарова, 3, 5, 7ул. Роганская, 152 (п. №1, стояк) до 20:00 12.11.20 г.; ул. Северина Потоцкого, 12 (п. №2, стояк)ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк), ул. Сумская, 2, 4, 5, 6ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46 до 21:00 11.11.20 г.; ул. Героев Труда, 28-б (п. №1, стояк)пер. Рабкоровский (ч/с)ул. Амосова, 25 (п. №8, стояк)Мерефянское шоссе, 17-г