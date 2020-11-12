63-летний водитель автомобиля «BMW X3» сбил на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

Как рассказали в пресс-службе областного главка, сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Льва Ландау поступило в полицию 11 ноября около 17:50.От полученных травм 42-летняя харьковчанка умерла на месте аварии.Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Если вина мужчины будет доказана в суде, его ждет наказание от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.