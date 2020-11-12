Боеприпасы нашли в поле всего в километре от поселка.

11 ноября пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС Украины провели работы по разминированию в Казачьей Лопани Дергачевского района. Там на краю поселка, в поле, местные обнаружили три десятка боеприпасов времен Второй мировой войны.Пиротехники ДСНС обследовали место находки и прилегающую к нему территорию с помощью металлоискателя. Всего они насчитали 34 боеприпасов, среди которых 20 артснарядов диаметром 50 мм, 3 снаряда диаметром 75 мм, 3 - диаметром 37 мм, а также 7 ручных немецких гранат М-39 и подствольная граната.Все находки были уничтожены на специальном полигоне.