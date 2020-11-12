Об этом рассказали в КП "Харьковводоканал".

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия, За 11 ноября работникам Харьковводоканала пришлось устранять 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах."Работы были выполнены: пер. Станковый, 22-а, пос. Затишье (пр-д Затишнянский, 13), пр. Юбилейный, 65-г, проезд Стадионный, 14, ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11, пр. Любови Малой (Постышева), 30, пер. Шаповаловский , 8, ул. Шульженко, 32, ул. Достоевского, 22-б, ул. Полевая, 2, ул. Маршала Малиновского, 7, пр. Людвига Свободы, 41, ул. Целиноградская, 30-36", - проинформировали на предприятии.После выполнения работ были произведены гидравлические испытания на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.