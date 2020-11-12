15-летнюю девочку госпитализировали.

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи, 10 ноября на номер «103» поступил вызов о том, что в экстренной медицинской помощи нуждается 15-летняя девочка. По прибытию медицинской бригады на место вызова выяснилось, что подросток принимала приготовленные мамой жареные опята, которые в лесу собирал отец. Симптомы отравления появились через несколько часов после употребления грибов в пищу. После осмотра и оказания экстренной медицинской помощи, бригада медиков приняля решение госпитализировать школьницу в больницу.