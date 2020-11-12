Задержанный 30-летний житель села Кирилловка Красноградского района ранее отбывал срок за аналогичное преступление.

Как рассказали в пресс-службе областного главка, о преступлении в полицию сообщила 45-летняя падчерица убитого, которая рассказала, что когда попала в дом, увидела разбросанные пустые бутылки из-под алкоголя, прикрытые подушками пятна крови на диване и сожителя в нетрезвом состоянии. Мужчина признался, что убил отчима женщины и спрятал тело в погребе. Отобрав у женщины деньги, преступник пошел пить дальше.За считанные часы правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его. В ходе допроса подозреваемого полицейские выяснили, что после застолья между злоумышленником и отчимом сожительницы возникла ссора. Во время конфликта задержанный нанес несколько ударов кухонным ножом 61-летнему мужчине в область грудной клетки и живота. От полученных травм пострадавший скончался. После этого злоумышленник вынес тело погибшего в погреб и накрыл ветошью.Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.По данному факту следователями Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы. Злоумышленник задержан.