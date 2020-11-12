По словам коммунальщиков, возобновить подачу тепла можно будет благодаря модернизации насосной станции «Алексеевская».

Работы на станции, которые были проведены за счет иностранного финансирования в рамках проекта Мирового банка, были завершены 8 ноября. Как отметили в КП «Харьковские тепловые сети», в случае отсутствия проблем со стороны потребителя, окончательно завершить подключение планируется в течение нескольких дней.«Запуск тепла производится в максимально возможном темпе, при одновременном развоздушивании систем отопления и установке режимов в домах. Вместе с этим, режимы в тепловых сетях все еще не устоялись, и они продолжают выходить на расчетные параметры», - объяснили на предприятии.