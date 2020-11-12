Правоохранители сообщили о подозрении 32-летнему мужчине по факту умышленного убийства, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Как рассказали в областной прокуратуре, досудебным расследованием установлено, что 1 ноября судимый мужчина отдыхал в ресторане, расположенном по улице Ярослава Мудрого. В это время в заведение вошел агрессивно настроенный 37-летний мужчина, который держал в руках травматический пистолет. Он подошел к отдыхающему и совершил в него девять выстрелов. Защищая себя, мужчина бросил в сторону стрелка стул и вместе с другими лицами, с которыми отдыхал, начал наносить удары по туловищу и голове стрелка. В ходе драки мужчины отобрали у нападающего пистолет."Мужчина, в которого стреляли, понимая, что его противника удерживают другие участники происшествия, и любых противоправных действий совершить он уже не в состоянии, умышленно нанес два удара режущим предметом по нижним конечностям нападающего. Из-за колото-резаных ранений и в результате острой кровопотери стрелок умер.Таким образом, трое неустановленных следствием лиц, удерживая потерпевшего, который уже не сопротивлялся, предоставили возможность подозреваемому нанести последнему телесные повреждения, повлекшие его смерть", - рассказали в ведомстве.На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.