В течение среды, 11 ноября, коронавирус в Украине выявили у 11 057 человек.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в четверг, 12 ноября.Отмечается, что за сутки заболели 428 детей и 564 медработника. Госпитализировали в течение среды 1 509 человек.За все время пандемии в Украине зафиксировали 500 865 случаев COVID-19, 227 694 человек выздоровели (6 235 за сутки), 9 145 - умерли (198 за сутки)."За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях", - сообщили в Минздраве.Как сообщалось, с 14 ноября в Украине ввели карантин "выходного дня".В рамках "карантина выходного дня" кафе, рестораны, бары и другие заведения общественного питания не могут принимать посетителей. Разрешено работать только "на вынос". Кроме того, в указанный период запрещена работа ТРЦ и других развлекательных центров. Запрещена работа спортзалов и фитнес-центров.Учреждения культуры также не будут работать в рамках "карантина выходного дня". Исключением станут лишь субъекты хозяйствования, которые занимаются кинопроизводством. Запрещено работу субъектам хозяйственной деятельности и бытового обслуживания.