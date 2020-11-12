3,2 млн грн было выделено из городского бюджета на возмещение жителям Харькова процентов и части основной суммы по кредитам на энергосбережение, начиная с 2017 года.

Об этом 11 ноября на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев. По его словам, такая сумма была израсходована с начала действия программы. За это время в ней приняли участие более тысячи харьковчан.Отметим, что в 2017 году была принята городская программа по возмещению жителям города процентной ставки по кредитам на энергосбережение в размере учетной ставки НБУ. В 2019 году программу дополнили новым направлением – возмещение 10% тела кредита для всех граждан и 20% - для многодетных семей. Действие программы было продлено до 2025 года.Напомним, компенсацию на термомодернизацию жилья харьковчане могут получить в рамках государственной программы по утеплению помещений. При этом государство компенсирует 35% тела кредита. Денежные средства заемщики берут, в основном, на приобретение окон и балконных дверей, материалов и оборудования для теплоизоляции наружных стен, котлов и радиаторов.