Инфляция на потребительском рынке в октябре 2020 года выросла на 1% по сравнению с сентябрем. С начала года рост инфляции составил 2,7%. Базовая инфляция в октябре по сравнению с сентябрем составляла 0,8%, с начала года – 3,4%.

Как сообщает Государственная служба статистики, на потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего подорожали сахар и яйца – на 22,9% и 22,7% соответственно. На 7,3%–0,8% повысились цены на подсолнечное масло, сало, хлеб, молоко и молочные продукты, макаронные изделия, мясо и мясопродукты.Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%. Это связано с подорожанием табачных изделий на 1,8%, отметили в Госстате.Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 4,4% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 18,2%, а также тарифов на отопление на 3,5%.Цены на транспорт выросли на 0,2% в первую очередь за счет подорожания автомобилей на 1,4%, топлива и масел на 0,8%. Вместе с этим на 5% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.Между тем сумма невыплаченной заработной платы работникам отдельных предприятий,учреждений и организаций Харькова на 1 октября 2020 года составила 514,3 млн грн, сообщает областное управление статистики. В течение сентября суммазадолженности увеличилась на 5,3%. Задолженность работникам экономическиактивных предприятий составила 227,9 млн грн и увеличилась на 11%.