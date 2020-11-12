Задержанный водитель, сбивший на островке безопасности четырех пассажиров, вышел на свободу под залог – суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила отправить подозреваемого под стражу сроком на 60 дней без права внесения залога.

Пострадашая в коме

За рулем был египтянин

Харьковчане просят усовершенствовать островки безопасности

Свидетели, откликнитесь!

По информации Харьковской областной прокуратуры, Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения для водителя, который 7 ноября в центре города сбил пешеходов, стоявших на островке безопасности, – содержание под стражей на 60 суток до 5 января 2021 года с правом внесения залога 10,51 миллиона гривен. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила отправить подозреваемого под стражу сроком на 60 дней без права внесения залога. Защита настаивала на домашнем аресте.На судебном заседании подозреваемый свою вину признал, покаялся и рассказал, как все произошло.– Я двигался в левой полосе, видел зеленый свет впереди, спешил. Но когда стал пересекать перекресток, появилась машина с правой стороны, которая поворачивала влево. Она меня толкнула, и от этого удара я вылетел на островок, – сообщил он.Так что не исключено, что в этом деле появится второй Дронов.Напомним, 7 ноября около 16.00 в центре Харькова произошла страшная авария. Автомобиль на большой скорости ударился о бордюр островка безопасности на перекрестке проспекта Науки и улицы Космической и сбил четверых людей, ожидавших зеленого сигнала светофора. В результате аварии три человека, среди которых – девятилетний мальчик, с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу скорой и неотложной помощи. У ребенка предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, перелом костей предплечья правой руки. Мальчик и 50-летняя женщина, которая из-за травм, полученных в ДТП, впала в кому, находятся в реанимации.Водителю, совершившему наезд на пешеходов, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.За рулем был 23-летний гражданин Египта Хенди Али, который, по информации заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, в 2016 году получил временное право на проживание в Украине на основании того, что был зачислен на учебу в Харьковский национальный университет Воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Его вид на жительство истек еще этим летом.Ранее Хенди Али неоднократно нарушал правила дорожного движения и уже становился виновником ДТП. По состоянию на 4 ноября 2020 года в Шевченковском и Киевском отделах государственной исполнительной службы возбуждено 23 исполнительных производства по взысканию штрафов с Хенди Али в делах об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения.Более того, один раз его уже выпустили под залог. По информации адвоката по дорожно-транспортных происшествиям Евгения Мирошниченко, который отслеживает продвижение дело о наезде на пешеходов в суде, судить Али Хенди будут не только за наезд на пешеходов, но и за хулиганство.– Несколько месяцев назад этот иностранный «студент» напал на девушку и избил ее.Ему было предъявлено подозрение по статье «хулиганство». Суд его отпустил под залог в 105 тысяч гривен, – сообщил адвокат.После страшного ДТП на пр. Научном, в котором пострадали пешеходы, на сайте мэрии появилась петиция с просьбой усовершенствовать островки безопасности. По мнению автора обращения, сейчас островки безопасности не выполняют свою функцию, их нужно усовершенствовать.Харьковчанин Виктор Малыхин предлагает установить на всех островках безопасности отбойники, которые помогут защитить пешеходов.«В связи с последним ДТП предлагаю пересмотреть стандарт технического обустройства островков безопасности, чтобы они в полной мере соответствовали своему названию и были оборудован отбойниками, способными защитить пешеходов. Применить отбойники на островках безопасности повсеместно, так как обстановка на дорогах явно усложнилась», – предлагает харьковчанин.Хотя автомобильный эксперт Александр Трепетин считает, что никакие ухищрения не защитят от водителя, который на большой скорости теряет управление автомобилем.– Безусловно, можно предусмотреть физическое препятствие движению по крайнему ряду. Можно поднять островок безопасности выше, как, например, на проспекте Гагарина, но если водитель несется на сумасшедшей скорости и влетает в этот островок – оторвутся колеса и он полетит дальше уже без колес, – говорит эксперт.Обезопасить пешеходов на дорогах могли бы подземные переходы, но по городу их не так уж много.Полиция просит свидетелей и очевидцев ДТП около станции метро «Научная» обращаться по телефонам:или в следственный отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУ НП в Харьковской области, расположенный по адресу: ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Денису Витальевичу Дорошенко.