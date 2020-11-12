Нидерланды предоставили Украине на гуманитарное разминирование на Донбассе.

Об этом сообщает посольство Нидерландов в Украине в среду, 11 ноября.- Мы смогли увеличить нашу поддержку разминирования в Украине в пять раз. Нидерланды поддерживают противоминную деятельность The HALO Trust в Украине с 2015 года, с самого начала их деятельности. Я был поражен работой их команды, когда посетил пункт разминирования в Новолуганском осенью прошлого года, - говорит посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол.Правительственная программа Нидерландов на 2020-2024 годы имеет целью мир без мин до 2025 года. Кроме Украины, Нидерланды помогают в разминировании в Афганистане, Ираке, Ливане, Ливии, Сирии и Йемене. Разминирование на Донбассе будет осуществлять неправительственная организация The HALO Trust.Сейчас Украина занимает пятое место в мире по уровню смертности от мин и неразорвавшихся боеприпасов и третье - по количеству инцидентов с противотранспортными минами. За последние шесть лет на востоке Украины погибло более 750 человек (включая 27 детей), еще 1500 получили телесные повреждения от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Наконец, из-за минирования местные жители потеряли значительные площади сельскохозяйственных земель, которые больше непригодны для обработки.Ранее Красный Крест заявил, что Украине еще многие годы придется решать проблему заминированных территорий на Донбассе, так как разминирование - продолжительный процесс.