По состоянию на 12 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 33 144 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 45 469 случаев заболевания COVID-19, 32 209 человек находятся под медицинским наблюдением, 12 637 пациентов выздоровели, 623 – умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 12 ноября в Украине зафиксировано 11 057 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 500 865 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 9 145 человек умерли, 227 694 - выздоровели.