В 12-м туре Первой лиги украинского футбола харьковский "Металлист 1925" принмал ивано-франковское "Прикарпатье". На четвертой минуте матча гол забил бразильский легионер харьковской команды Дерек Фрейтас Рибейро, и это взятие ворот оказалось единственным. "Металлист 1925" победил со счетом 1:0.

– Взяли важные три очка, которые нам были очень нужны, – прокомментировал игру пресс-службе ФК «Металлист 1925» главный тренер команды Валерий Кривенцов. – Теперь готовимся к следующему матчу. Относительно игры: хороший первый тайм в исполнении нашей команды, мы правильно играли, была правильная организация, создали несколько неплохих моментов, могли забить еще... Второй тайм в нашем исполнении: действовали несмотря на счет. Хочу, чтобы команда атаковала, чтобы после первого гола шла в атаку, развивала свой успех и забивала второй, третий мячи. Но при этом отмечу, что во второй половине игры мы имели больше моментов, чем в первой.В преддверии матча с «Прикарпатьем» на загородной базе желто-синих в Высоком состоялась открытая тренировка. Это было первое подобное мероприятие за достаточно долгое время и оно, безусловно, стало мотивирующим для футболистов и их наставников. Гости базы – болельщики и журналисты – посмотрели почти двухчасовое занятие, после чего пообщались с футболистами и сделали селфи на память.Футболисты в один голос говорили, что подобные мероприятия очень необходимы и заряжают их энергией и позитивным настроением. По словам исполнительного директора клуба Андрея Неделина, он и его коллеги сделают все возможное для выхода «Металлиста 1925» в Премьер-лигу.После победы над "Прикарпатьем" команда продолжает плановую подготовку к четырем заключительным поединкам года.В 11 сыгранных матчах "Металлист 1925" набрал 19 очков. В турнирной таблице харьковская команда пока на четвертом месте.