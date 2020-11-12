Больше всего от внедрения карантина выходного дня в Украине пострадают рестораны и бары, которые около сорока процентов дохода получают именно в выходной день.

Компания по автоматизации кафе и ресторанов Poster провела исследование, которое показало, какой доход заведения в Украине получают в период с субботы на воскресенье.Оказалось, что больше всего доходы обрушатся у ресторанов и баров. Фастфуды, пиццерии и кальянные потеряют около 35% выручки, в кондитерских не досчитаются примерно 30%. Кафе и суши-бары потеряют 34%, доставка — 30. Меньше всего ужесточение карантина ударит по карману владельцев кофеен и пекарен, которые в нерабочие дни зарабатывают около 25% от недельного заработка.Рестораторы, которые вчера, 11 ноября, выходили на протесты во всех городах страны, заявили о том, что ограничение на работу после 22 часов вечера, подрезало ресторанному бизнесу примерно 15% оборота. Еще более серьезное ужесточение карантинных правил урежет выручку на 60%.Кроме того, владельцы кинотеатров также заявили о том, что их основная выручка приходится на выходные дни. В этот период они получают примерно 80% от недельного дохода.Напомним, в Украине начинает действовать карантин выходного дня, который, по предварительным данным, продлится до конца ноября.