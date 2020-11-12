Расскажите всему миру об изюминках и интересных людях своего города, села или громады – в ноябре на Харьковщине стартовал конкурс «ВікіХарківщина 2020». В этом году он проводится уже в третий раз. Есть ли еще чем похвастаться жителям нашего региона ?В украинской «Википедии» 1 ноября стартовал ежегодный конкурс статей и фотографий «ВікіХарківщина 2020». Цель его — популяризация населенных пунктов, достопримечательностей и известных людей Харьковщины посредством «Википедии».
В библиотеках много краеведческих данных
– Конкурс рассчитан на библиотекарей и читателей библиотек, потому что именно библиотеки проводят большую работу по сбору и популяризации краеведческих изданий и публикаций. Во многих сельских библиотеках сохранились альбомы о колхозах, которых уже нет, о предприятиях, которых больше не существует, о значимых людях, которые проживали в том или ином населенном пункте, – рассказывает «Вечернему Харькову» директор Харьковской областной универсальной научной библиотеки Наталья Шостко. – В библиотеках накоплен огромный пласт краеведческой информации с подтверждениями. И на основе таких материалов можно качественно представить информацию в «Википедии» о своей громаде, городе, поселке, а также об известных людях из этих мест.
По словам Натальи Шостко, когда в Харькове проходил Евро-2012, туристы и болельщики из многих стран искали информацию о Харьковщине именно на сайтах библиотек.
– Перед чемпионатом, когда уже были определены страны, которые будут играть в Харькове, отмечалось очень много заходов на страничку нашей библиотеки – именно в раздел, посвященный Харьковской области. Люди хотели почерпнуть какую-то информацию, – говорит директор библиотеки.
Информации о населенных пунктах очень мало
По словам Натальи Шостко, в конкурсе «ВікіХарківщина 2020» достаточно активно участвуют читатели.
– Как правило, они пишут о том, что им близко – например, о своем родственнике, который достоин статьи в «Википедии», или о чем-то из своей сферы интересов. В каждом райцентре есть краеведы, которые и книги писали, и статьи – им это близко, они этим живут. Часто принимают участие в написании статей в «Википедию», чтобы популяризировать то, что они «накопали» в этом направлении, – рассказывает специалист.
А похвастаться жителям Харьковщины, по мнению Натальи Шостко, есть чем.
– В принципе, в каждом населенном пункте есть как интересные места, так и люди, значимые и для Харьковской области, и для Украины в целом, о которых стоит написать, – считает она.
Тем более что по-настоящему интересной информации о населенных пунктах нашего региона, по словам Натальи Шостко, сейчас очень мало.
– Основали тогда-то... И даже не написано, что там имеется на данный момент, – рассказывает директор бибоитеки. – К тому же не стоит забывать, что сейчас созданы территориальные громады и информации о них по сути нет. А ведь стоит написать даже о выборах, которые впервые прошли в этих ОТГ.
Не каждое СМИ может быть источником
Сложность с размещением статей именно в «Википедии» заключается в том, что информация обязательно должна быть подтверждена печатными источниками.
– Если у вас собрана интересная информация о человеке, но до этого она никогда и нигде не была опубликована, вы вряд ли сможете разместить ее в «Википедии», – поясняет Наталья Шостко. – Сначала вам надо написать заметку в газету, а потом уже использовать эту газету как источник. В правильно написанной статье для «Википедии» вся информация, которая там содержится, должна опираться на конкретные источники. И эти источники должны быть печатными. Хотя сейчас в такой роли могут выступать и некоторые сайты, но не все.
Даже далеко не все печатные средства массовой информации могут быть источниками, подтверждающими достоверность информации.
– Кстати, газету «Вечерний Харьков» можно использовать как источник достоверной информации, – отмечает Наталья Шостко. – Районные газеты тоже можно брать...
Размещать можно только авторские фото
Также «Википедию» можно обогатить фотографиями достопримечательностей, памятников культурно-исторического наследия Харьковщины. Однако размещать разрешается только эксклюзивные авторские фото, не публиковавшиеся ранее в других источниках.
– Это может быть снимок, сделанный лично. Можно разместить фотографию другого автора, но прежде нужно получить его разрешение, – объясняет Наталья Шостко. – Допустим, есть человек, который фотографирует, но размещать свои снимки в «Википедии» у него нет либо времени, либо желания. И тогда кто-то другой может разместить фотографию в «Вики», но с указанием автора, который не против, чтобы его снимки были в свободном доступе. Скажем, вы пишете в своей газете какую-то заметку, а возможности отправить на место фотокорреспондента нет. Вы можете взять фото из «Википедии», и это не будет нарушением авторских прав.
Как принять участие в конкурсе
Чтобы принять участие в конкурсе, читатели должны обязательно проинформировать о своем желании одну из библиотек, чтобы вклад в «Википедию» был внесен в командный зачет этой библиотеки.
Для участия в конкурсе необходимо иметь учетную запись в «Википедии». У кого ее нет – можно зарегистрироваться. Во время конкурса участники могут создавать новые или дополнять уже имеющиеся статьи по краеведческой тематике о Харьковщине или загружать собственные фотографии важнейших административных, культурно-образовательных объектов, памятников историко-культурного наследия и природы, пейзажей или фотографии известных людей или руководителей районов, громад, городов и т.п.
Во время работы над статьями следует придерживаться основных правил «Википедии». Писать на значимые темы на основе бумажных или электронных изданий и материалов и ссылаться на них. Статьи не должны содержать фрагментов, дословно скопированных из книг, статей или интернета. Они должны отражать нейтральную точку зрения и не содержать информации, которая отсутствует в источниках. Фотографии участники конкурса должны сделать лично.
Никто не знает, кто станет победителем
Конкурс «ВікіХарківщина 2020» продлится в течение ноября – до 30 числа включительно. Победители получат подарочные сертификаты интернет-магазинов и сувениры с символикой «Википедии».
– Никто не знает, кто станет победителем, кого эта тема захватит. Например, в прошлом году победителем конкурса стала Катериновскеая сельская библиотека в Лозовском районе. У Оксаны Зозули просто неимоверно интересные статьи об истории своего села, – отмечает Наталья Шостко. – У нас есть библиотекари, которые в архивах работали, чтобы собрать информацию об истории своего села.
Кстати, в конкурсе предусмотрена специальная номинация – «Самая активная библиотека».
– Победителей данной номинации будут определять не только по вкладу, сделанному в «Википедию», но и по способам популяризации конкурса в своей громаде, привлечению своих читателей к конкурсу и некоторым другим критериям, – говорит член оргкомитета конкурса Сергей Петров.
По его словам, популяризация своих громад, городов и сел становится весьма актуальной.
– И не только в связи с новым административно-территориальным делением, но и по тому, как научные исследования, качественные статьи в «Википедии» о городах и селах или туристических достопримечательностях влияют на выбор людей о месте проведения отдыха, – отметил Сергей Петров.
Где узнать подробности
Организаторами конкурса являются общественная организация «Викимедиа Украина», Харьковская областная универсальная научная библиотека, Харьковское областное отделение Украинской библиотечной ассоциации.
Подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте: wikikharkiv.wikipedia.org.ua.