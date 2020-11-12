Расскажите всему миру об изюминках и интересных людях своего города, села или громады – в ноябре на Харьковщине стартовал конкурс «ВікіХарківщина 2020». В этом году он проводится уже в третий раз. Есть ли еще чем похвастаться жителям нашего региона ?

В библиотеках много краеведческих данных

Информации о населенных пунктах очень мало

Не каждое СМИ может быть источником

Размещать можно только авторские фото

Как принять участие в конкурсе

Никто не знает, кто станет победителем

Где узнать подробности