Рожденные после кесарева сечения дети имеют повышенный в два раза риск раннего развития астмы и аллергии, как показало исследование с участием 700 малышей.

Американские ученые обнаружили связь между появлением на свет после кесарева сечения и развитием этих болезней к возрасту 6 лет. Кесарево сечение - хирургическая процедура, при которой роды осуществляют через разрез в области живота и матки под общим наркозом. Его проводят как по экстренным показаниям, так и по желанию женщин, которые не хотят испытывать сильную боль при родах.Традиционным родовым каналом женщины является влагалище, и двигаясь по этому пути малыши получают очень важные и полезные для организма микроорганизмы. А без них иммунная система ребенка становится более уязвимой, что увеличивает риск развития респираторных заболеваний, как показало исследование. Сегодня во многих странах количество кесаревых сечений резко выросло. К примеру, в Великобритании уже 25% детей появляются на свет в результате кесарева сечения, причем речь идет о запланированных операциях, то есть о женщинах, которые не хотят испытывать боль.Данное исследование помогает лучше разобраться с последствиями этого метода родовспоможения и с важностью детской микробиоты - сообщества из триллионов полезных микроорганизмов. Вполне возможно, что детям после кесарева сечения потребуются специальные препараты для укрепления микробиоты, пишет The Daily Mail.