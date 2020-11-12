Во время председательства Литвы в Совете Евросоюза в 2027 году Брюссель мог бы объявить Украину кандидатом на вступление в ЕС.

Об этом сказал посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас в интервью Интерфакс-Украина, обнародованном в четверг, 12 ноября.– Во время второго председательства Литвы в Совете ЕС, которое состоится в 2027 году, Европейский Союз уже мог бы объявить Украину кандидатом в члены ЕС, – сказал дипломат.Он напомнил об инициативе литовского экс-премьера Андрюса Кубилюса Украина-2027, цель которой – помочь объединить усилия стран-членов и учреждений ЕС для помощи Украине в выполнении реформ.Сарапинас подчеркнул, что это прекрасная перспектива для мобилизации Украины в выполнении дальнейших демократических реформ.– Без сомнения, это амбициозный план. Чтобы он осуществился, для Украины важно закрепить успехи и в дальнейшем решительно выполнять реформы, а для ЕС – всячески и последовательно поддерживать европейский выбор Украины, – добавил он.Посол напомнил, что в середине 2021 года в Вильнюсе планируется организовать четвертую конференцию реформ в Украине, что будет способствовать укреплению процесса реформ.Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет членства в ЕС. По его словам, Киев не устраивают заявления официальных лиц ЕС об отсутствии перспектив дальнейшей евроинтеграции для Украины.Как сообщалось, посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что пока ЕС не планирует дальнейшей интеграции с Украиной. Но он отметил, что Украина является европейской страной в историческом, культурном и многих других планах.