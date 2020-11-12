Движение транспорта по переулку Мечникова на участке от улицы Сумской до улицы Донец-Захаржевского запрещено до 22 ноября.

Объезд закрытого участка организован по площади Конституции и прилегающим улицам: Пушкинской, Сумской и др., сообщили в пресс-службе городского совета.Кроме того, с 23 ноября по 9 декабря будет запрещено движение транспорта по переулку Мечникова от улицы Донец-Захаржевского до улицы Пушкинской. Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улице Донец-Захаржевского, площади Театральной и др.