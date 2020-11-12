В нынешнем году по производству подсолнечника Харьковская область вышла на первое место в стране.

Как сообщили в Департаменте агропромышленного развития ХОГА, валовый сбор подсолнечника составил 1,1 млн тонн.Отмечается, что в 2020 году аграрии Харьковской области собрали 3,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 9,8% больше, чем годом ранее. По этому показателю Харьковщина также занимает первое место в стране.Кроме того, область занимает 1-е место среди регионов Украины по производству ячменя и проса и 2-е место - по производству гороха и кукурузы.Валовой сбор пшеницы (озимой и яровой) составил 2,7 млн тонн, что на 18% больше, чем в 2019 году (1-е место среди регионов Украины). В сравнении с показателем 2019-го отмечается увеличение валового сбора по ржи в 2,1 раза; по овсу - на 73,8%; по просу - на 26,1%; по ячменю - на 10,6% и гречке - на 8,3%, - рассказали в департаменте.